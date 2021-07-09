Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020

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Королева Великобритании Елизавета II написала письмо тренеру сборной Англии по футболу Гарету Саутгейту, в котором пожелала национальной команде удачи в финале Евро-2020. Слова королевы приводит France-Presse.

Королева поздравила сборную Англии с выходом в финал Евро-2020 и пожелала от всех членов королевской семьи удачно выступить в решающем матче.

Надеясь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремлённости и стойкости духа, — гласит письмо.

Также королева вспомнила, как 55 лет назад вручала Кубок мира национальной команде.

55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и видеть, что столь долгожданная победа значит для игроков, тренеров и болельщиков, — отметила Елизавета II.

Финал чемпионата Европы по футболу пройдёт 11 июля на стадионе «Уэмбли» (Англия, Лондон). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России и английского клуба «Эвертон» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором сыграют команды Англии и Италии.