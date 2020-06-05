Контракты РФС с партнёрами не снизились из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d8fca9e0-a70c-11ea-876c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что контракты с партнёрами не снизились из-за коронавируса.

РФС смог избежать пересмотра контрактов с партнёрами во время пандемии, предложив дополнительные цифровые интеграции. Кроме того, мы предложили клубам и лигам взаимодействовать с медиа для того, чтобы не потерять интерес, — сказал Дюков на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Он подчеркнул, что продолжение сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) позволит сохранить часть доходов клубов в этом сезоне и привлечёт дополнительных зрителей в условиях нехватки контента.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.