Контракт Чалова с ЦСКА продлён до 2024 года

https://static.news.ru/photo/b9c75648-2b4f-11eb-832a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с форвардом Фёдором Чаловым, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Новый контракт, цели те же. 14 лет в красно-синей семье. Двигаем дальше, — написал Чалов в Instagram.

Как уточняется, новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Чалов является воспитанником ДЮСШ ПФК ЦСКА. Он играет за основную команду с 2016 года. На счету футболиста 139 матчей и 41 гол.

Форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19. Он смог отличиться 15 раз и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в 14-м туре чемпионата России. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт армейцами на 20-й минуте: Константин Кучаев пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от игрока «Ростова» покатился в левый угол ворот.