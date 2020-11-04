Контракт Антона Миранчука с «Локомотивом» продлён до 2024 года

https://static.news.ru/photo/83b4be84-1eab-11eb-aac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с полузащитником сборной России Антоном Миранчуком, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как уточняется, новое соглашение с 25-летним футболистом будет действовать до 2024 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021 года. Полузащитник сыграл за клуб 119 игр и забил 28 мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Сити» может согласовать с Лионелем Месси предварительный контракт в январе. Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Футболист пока не собирается обсуждать с каталонским клубом свои планы до завершающей части сезона.