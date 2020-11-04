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Контракт Антона Миранчука с «Локомотивом» продлён до 2024 года

17:34, 04 ноября 2020
Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с полузащитником сборной России Антоном Миранчуком, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как уточняется, новое соглашение с 25-летним футболистом будет действовать до 2024 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021 года. Полузащитник сыграл за клуб 119 игр и забил 28 мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Сити» может согласовать с Лионелем Месси предварительный контракт в январе. Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Футболист пока не собирается обсуждать с каталонским клубом свои планы до завершающей части сезона.

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