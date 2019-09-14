«Спартак» дома проигрывает второй матч подряд. Сначала «Зенит», теперь «Урал». Тучи над наставником «красно-белых» продолжают сгущаться, напряжение растёт, болельщики снова освистывают коллектив после финального свистка и заряжают A tutti! Avanti! Massimo Carrera. А футболисты, в свою очередь, не выходят на поле с горящими глазами. «Урал» же показал, что, несмотря на неудачные две игры в Москве, коллектив приехал победить. И победил, дважды забив прекрасные голы. Отличный подарок на день рождения главного тренера Дмитрия Парфёнова, которому 11 сентября исполнилось 45 лет.

Наставник команды из Екатеринбурга очень сдержанно порадовался победе в девятом туре Российской премьер-лиги над московским «Спартаком» со счётом 2:1.

— Скованное начало, но мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали, плюс два не очень удачных выезда в Москву. Где-то присутствовала осторожность, волнение. И гол такой получился — мы должны были контролировать стандарты, потому что «Спартак» достаточно забивает со стандартов. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых эпизодах. Во втором попросил футболистов играть повыше. Использовали пространство за спиной крайних защитников, с этих моментов забили голы. Думаю, что заслужили победу.

spartak.com

— «Спартак» хоть чем-то удивил?

— Мы готовились к моментам, которые увидели. Достаточно много индивидуальной игры, на исполнителях всё завязано, мы просили футболистов сыграть плотно и компактно в моментах развития атаки, особенно на нашей половине поля. С этим, в принципе, справились.

На удивление, к Олегу Георгиевичу вопросов было немного. Да и что тут говорить, когда результат на табло. Наставник «Спартака» всё же сумел найти слова, но успокоил ли?

— Первый тайм отыграли достаточно неплохо на хорошей скорости и темпе, были активны в отборе, прессинге, сумели забить гол. Второй начали неудачно, позволили создать достаточно пространств сопернику, который пользовался этим и реализовал моменты, забив два мяча. Нам не удалось сравнять счёт. Мы старались, хотели, но, к сожалению, все атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго двинулся вперёд, но этого было мало.

Олег Кононов Сергей Лантюхов/News.ru

— Второй тайм команда проигрывает дома 2:1, но вы выпускаете защитника Николая Рассказова. Как объясните?

— Я видел, что Андрей Ещенко не так активен, и, зная, как Рассказов может дополнять атаку, я и принял решение. Также он должен был прикрыть правый фланг, потому что на левом нападающий был достаточно агрессивен.

— Какие рекомендации давали команде в перерыве? Как для себя объясните тот факт, что после него вышел другой «Спартак» или «Урал»? Вас не услышали или вы не смогли «достучаться» до игроков?

— В перерыве мы говорили о том, чтобы мы начали играть более агрессивно и быстро, не давая сопернику проводить свои атаки более точно. Обсуждали то, что хотим видеть перед штрафной площадью, на завершении. Конечно, понимали, что «Урал» будет пытаться сравнять счёт и очень строго сыграть в отборе. Но нам не удалось.

— В Интернете, судя по реакции болельщиков за воротами и на центральной трибуне, большинство требуют вашего увольнения. Вам есть что ответить болельщикам, вселить в них какие-то надежды, потому что люди негодуют.

— Каждый проигрыш в «Спартаке» — одно и то же. Мой ответ будет победами.