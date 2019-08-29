https://static.news.ru/photo/36639306-ca9e-11e9-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал поражение португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы.

Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1). По сумме двух встреч подопечные 53-летнего специалиста выбывают из еврокубков.

Конечно, для всех нас это серьёзный проигрыш. Первые минуты мы достаточно неплохо играли, однако пропустили две атаки в конце. Во втором тайме нам удалось забить, но этого оказалось мало. Тот тяжелейший график, который у нас есть, продолжается. Через два дня игра с «Зенитом», и это влияет на физическую подготовку игроков. Как бы мы не говорили, что работаем и стараемся, усталость всегда есть, физику не обманешь. При всём этом негативном результате, у меня ни к кому нет претензий. Каждый отдал все силы, — сказал Кононов на пресс-конференции.

Кроме того, наставник «красно-белых» заявил, что обсудит ошибки с игроками индивидуально.

Ошибки, которые каждый совершает, будут высказаны, серьёзно проанализированы вместе с игроком. Перекладывать вину на одного из игроков — неправильно. Это командный вид спорта, и если мы проиграли, то проиграли все, начиная с меня, — добавил тренер.

Однако специалист отметил, что доволен командой.

Мне нравится, как сейчас работают игроки, какое настроение. Нам больно, что мы не сделали результат, но мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что, — заключил он.

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