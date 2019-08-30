В чемпионате России у «Спартака» всё складывается довольно неплохо: новички забивают, коллектив уверенно побеждает. Но в еврокубках что-то пошло не так. Москвичи упустили возможность выхода в групповой этап Лиги Европы после обидных поражений от команды из Португалии. И если после первой игры, в которой «Спартак» пропустил всего один мяч, казалось, можно переломить ход, то ответная встреча расставила всё по своим местам. Подопечные Олега Кононова пока не готовы. И, возможно, вылет из Лиги Европы является только плюсом — тренеру удастся спокойно сконцентрироваться на внутреннем чемпионате и создать тот самый «Спартак», о котором идёт речь на протяжении девяти месяцев. А пока московская команда проиграла португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках плей-офф Лиги Европы (первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу европейского клуба).

Главный тренер футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над московским «Спартаком» на послематчевой пресс-конференции.

— Игра далась очень сложно в связи с потерей двух главных игроков, но мы чувствуем гордость за прошедший матч. Никакая победа не даётся без боли и несмотря на сложности с потерей игроков, нам удалось найти свою игру, понять, как следует играть и какие шаги нужно предпринять для достижения победы. Действительно, «Брага» должна забивать в каждой игре, и именно это помогло в матче со «Спартаком».

— Вам уже предложили должность главного тренера московского «Спартака»?

— Нет.

— В России есть мнение, что Лига Европы — тот турнир, который может помешать концентрироваться на внутреннем чемпионате. Расскажите, чем этот турнир так важен?

— Действительно, нам предстоит огромная усталость. «Брага» будет задействована в четырёх турнирах, в частности. Однако, раз мы участвуем в Лиге Европы, то должны выкладываться и на данный момент наша цель — еврокубки.

Игрок ФК Спартак Зелимхан Бакаев (в центре) забивает гол в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 между ФК Спартак (Россия, Москва) и ФК Брага (Португалия, Брага) Григорий Сысоев/РИА Новости

— Что вы могли бы сказать про игроков, которые внепланово вышли на поле?

— Оценивать их действия не так важно, мы должны судить по результату. Какова цель и каков вес данной победы не только для «Браги», но и для португальского футбола. В первую очередь, это огромное значение для самой Браги, поскольку клуб проходит в турнире дальше, во вторую — эта победа имеет огромное значение для всего португальского Футбола, поскольку означает поднятие Португалию в европейском рейтинге, что даёт большему количеству команд, в частности и «Браге», отбираться в еврокубки напрямую и избежать отборочные игры.

— Могли бы вы назвать условия, при которых для «Спартака» всё могло сложиться более удачно, а для «Браги» наоборот?

— «Спартак» принимал меры поразить ворота и повернуть игру в свою пользу, он прессинговал, атаковал, однако они допустили дисбаланс в оборону, пропустив два мяча. Не будь этого, игра могла бы сложиться по-другому. «Брага» выиграла так, как любит побеждать «Спартак». Они пытались контратаковать, но всё сложилось в нашу пользу.

— В субботу вам предстоит сыграть с «Бенфикой». Есть идеи, кем заменить травмированных?

— На данный момент мы не составили никаких планов. На данный момент целью была победа над «Спартаком», и она была достигнута.

Наставник «Спартака» Олег Кононов, несмотря на обидное поражение, остался доволен командой.

Игрок ФК Спартак Эсекель Понсе (в центре) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 между ФК Спартак (Россия, Москва) и ФК Брага (Португалия, Брага) Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Конечно, для всех нас это серьезный проигрыш. Первые минуты мы достаточно неплохо играли, создавали моменты, могли забить, однако пропустили две атаки в конце. Во втором тайме мы хотели изменить игру на фланге, нам удалось забить, но этого оказалось мало. Тот тяжелейший график, который у нас есть, продолжается. Через два дня игра с «Зенитом», и это влияет на физическое состояние игроков. Как бы мы не говорили, что работаем и стараемся и каждую игру футболисты выходили подготовленные на сто процентов, усталость всегда есть, брак в передачах, физику не обманешь. При всём этом негативном результате, у меня ни к кому нет претензий. Каждый отдал все силы.

— У «Браги» такой же график и игра в воскресенье, только «Спартаку» команда забивает три мяча и «красно-белые» ничего не смогли сделать в ответ.

— Первый матч, когда играли с «Брагой», у них был на один день больше для восстановления — они играли в воскресенье, мы провели тяжелейший матч против ЦСКА в понедельник. Что касается этой игры, у них не играло десять игроков, они готовились к этому матчу. Мы же поменяли только пятерых.

Мы строим новую команду. У нас два основных игрока, которые пришли этим летом, пока не имеют права выступать. В чемпионате они начинают определять игру.

Что касается «Браги» — это серьезный европейский клуб, который системно подходит. Не могу сказать, что их нельзя было обыгрывать, мы стремились, но получилось так, насколько нам хватило игроков.

Да, у нас не вышло противостояние из двух матчей. Но если сравнивать их и нас, то они проиграли две игры в своём чемпионате, а мы выиграли. Я не могу сказать, что мы играли плохо, хуже, чем соперник. Нам не повезло с реализацией моментов. Мы их создали больше, чем «Брага».

— В чем был сакральный смысл выпускать Мирзова? Для всех это стало неожиданностью. По последним матчам было понятно, что он не является игроком, которого следует выпускать в основном составе.

— Индивидуально по игрокам я не буду ничего говорить. Все претензии и ошибки, которые совершает каждый, будут высказаны, серьезно проанализированы вместе с футболистом. Перекладывать вину на одного из игроков — неправильно. Это командный вид спорта, и если мы проиграли, то проиграли все, начиная с меня.

— Президент «Славии» сказал, что «Спартак» сделал предложение по Алексу Кралу, и сам игрок хочет перейти в московскую команду. После вылета из Лиги Европы нужен ли ещё один опорник в его лице?

— Так как мы перестраиваем команду, нам нужны игроки хорошего, добротного уровня, желательно, высокого. Мы строим коллектив по определенным принципам игры. Будут игроки, которые будут приобретены, а также те игроки, которые, скорее всего, покинут команду. Сейчас идет серьёзное перестроение. И это, может быть, самое главное, что происходит, непосредственно в команде. Мне нравится, как сейчас работают игроки, какое настроение внутри коллектива. Нам больно, что мы не сделали результат, но мы будем двигаться дальше несмотря ни на что.

— Вы сказали, что строите команду по определенным принципам. По каким принципам? Что такое футбол «по Кононову» спустя девять месяцев работы?

— Я надеюсь, что вы увидите.

— В «Спартаке» ограниченная скамейка.

— Конечно, мы понимаем. У нас ушли ключевые игроки, которые ранее показывали результат в «Спартаке». Сейчас центральная зона меняется, и нам нужны игроки, которые будут соответствовать требованиям. Нацеленность есть, руководство всё понимает.