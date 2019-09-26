https://static.news.ru/photo/dd3bac78-e0eb-11e9-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе трёхмесячную дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которую он получил за критику организации.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила смягчить наказание для аргентинца до двух месяцев, но получила отказ.

Как сообщалось, в матче за третье место на Кубке Америки форвард Лионель Месси и защитник Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле. Конфликт разгорелся на 37-й минуте матча. Главный арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил с поля обоих спортсменов, после чего аргентинский футболист обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

КОНМЕБОЛ дисквалифицировала форварда «Барселоны» и выписала ему штраф в размере $50 тысяч. Позже Месси принёс извинения КОНМЕБОЛ. Извинения футболиста были отправлены в комитет организации по этике.