Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла конгресс и заседание совета организации из-за вспышки коронавируса.
В связи с распространением COVID-19 многочисленные международные организации выступили против организации международных мероприятий. Бюро Совета ФИФА приняло решение перенести 70-й Конгресс ФИФА, — говорится в пресс-релизе организации.
Таким образом, Конгресс, который должен был пройти 5 июня, состоится 18 сентября в Аддис-Абеба (Эфиопия).
Кроме того, заседание Совета ФИФА, запланированное 20 марта 2020 года, также было перенесено на дату, которую определят в июне-июле в офисе организации в Цюрихе или с помощью видеоконференции.
Ранее ФИФА перенесла матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC), писалNEWS.ru.
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