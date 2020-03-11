https://static.news.ru/photo/317420e0-63af-11ea-b6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла конгресс и заседание совета организации из-за вспышки коронавируса.

В связи с распространением COVID-19 многочисленные международные организации выступили против организации международных мероприятий. Бюро Совета ФИФА приняло решение перенести 70-й Конгресс ФИФА, — говорится в пресс-релизе организации.

Таким образом, Конгресс, который должен был пройти 5 июня, состоится 18 сентября в Аддис-Абеба (Эфиопия).

Кроме того, заседание Совета ФИФА, запланированное 20 марта 2020 года, также было перенесено на дату, которую определят в июне-июле в офисе организации в Цюрихе или с помощью видеоконференции.

Ранее ФИФА перенесла матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC), писалNEWS.ru.