Возвращение Златана Ибрагимовича в «Милан» спустя восемь лет стало очередным источником надежды для многострадальных болельщиков некогда великой команды. И, как это часто бывает, поначалу всё развивалось по благоприятному сценарию: голы, победы (только два поражения за два месяца), атмосфера единения внутри коллектива. Однако с приходом весны ситуация резко переменилась — швед уже летом может покинуть команду. Почему этот сценарий развития событий наиболее реалистичный — в материале NEWS.ru.

Ибра против Газидиса, Газидис против всех

В «Милане» давно уже наметились два противоборствующих блока. Первый — традиционный, в лице бывших легенд команды — Паоло Мальдини (ныне технический директор) и экс-клубного менеджера Звонимира Бобана (оба отвечают или отвечали за трансферы команды), которые всегда были сторонниками «своего пути развития» за счёт внедрения в клуб близких по духу людей, понимающих, что такое «Милан». Ставка на итальянских футболистов напрямую связана с философией данного блока.

Вторая группа — это генеральный директор «Милана» Иван Газидис, приверженец современного направления. Он давно хочет посадить у руля иностранца, считая, что приглашённый из другой страны специалист сделает команду более европейской. Но одними желаниями специалист не ограничивается. Иван в тайне от всех договорился с немецким тренером Ральфом Рангником о том, что тот уже этим летом возглавит команду. Последовавшее вслед за этим интервью Бобана, критикующего действия Газидиса, привело к увольнению первого. При чём здесь Ибрагимович, спросите вы.

Иван Газидис Harold Cunningham/dpa/Global Look Press

Дело в том, что именно югославо-хорватский специалист, являвшийся главой футбольного отдела команды, в связке со спортивным директором Мальдини (их также в этом вопросе поддерживал главный тренер команды Стефано Пиоли) был причастен к возвращению шведа в «Милан». Поговаривают, что в этой компании завязались очень тёплые отношения.

Теперь в команде нет Звонимира, идут серьёзные разговоры о том, что скоро клуб покинет Мальдини, а действующему тренеру и вовсе уже давно нашли замену. Ибрагимович остался, по сути, наедине с человеком, который с момента назначения на должность в «Милане» был против возвращения шведа: возрастной, дорогой — не нужен. Возможно, в силу отсутствия должного результата от молодых и как итог сильного давления Газидис позволил вернуться Златану.

Сам футболист тоже не в восторге от нынешнего руководителя, а ещё больше — от размытого будущего команды. Его неудовлетворённость можно было заметить в последнем матче перед паузой из-за коронавируса против «Дженоа», когда футболист эмоционально реагировал на ошибки одноклубников. Одно из ведущих спортивных изданий Италии — Gazzetta dello Sport — пишет, что Ибрагимович вступил в словесную перепалку с Газидисом, который пришёл поддержать команду перед матчем с «Дженоа».

Всё говорит о том, что атмосфера в клубе уже стала слишком токсичной. И Ибрагимович сейчас вряд ли тот игрок, который захочет любой ценой спасти команду. Есть, правда, одна небольшая возможность, но вряд ли ею воспользуется Иван Газидис.

Ибрагимовичу нужна сильная команда

Спустя месяц после успешного старта Ибрагимовича в «Милане» многие стали говорить о том, что необходимо продлить контракт нападающего до 2021 года. Стоит отметить, что такая опция существует. В случае попадания в Лигу чемпионов контракт автоматически продлевается ещё на один год (нынешнее соглашение заканчивается этим летом). Но Ибрагимович сразу дал понять, что ему нужна сильная команда, которая проведёт качественную трансферную кампанию летом.

Златан Ибрагимович Lm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газидис придерживается совсем другого мнения. Он делает ставку на молодёжь и экономию. Он хочет, чтобы «Милан» мог в ближайшем будущем добиваться результатов без больших финансовых вливаний, как «Боруссия» Дортмунд, «Аталанта», «Монако».

Уровень противоречий слишком высок. Пока всё говорит о том, что найти компромиссных решений не удастся. «Милан» пойдёт своим новым путём, а Ибрагимович — своим. Возможно, даже тренерским. Но закончить хочется не этим, а цитатой из речи самого шведа.

Нынешний «Милан» — это катастрофа. Они много говорят, но ничего не делают. Возможно, в клубе слишком много неправильных людей, которые должны быть в другом месте, — сказал он.

За два месяца Ибрагимовичу удалось убедиться в своей правоте. Впрочем, когда он был неправ?