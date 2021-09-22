Конец Дзюбы: почему форвард отказался играть за сборную России

Недавний символ сборной России по футболу Артём Дзюба отказался выступать за команду, официальная причина — плохая физическая форма. Пока это касается только ближайшего октябрьского сбора, но есть подозрения, что возвращение форварда в национальную команду может затянуться на неопределённый срок. Попытаемся разобраться, что на самом деле кроется за отказом Дзюбы от приглашения в сборную.

Пошёл в отказ

20 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенный состав команды на матчи квалификации чемпионата мира в октябре. 8 и 11 числа россиянам предстоит провести ключевые поединки в борьбе за выход на мундиаль, команду ждёт домашняя встреча со Словакией и выездная со Словенией.

Валерий Карпин Сергей Булкин/NEWS.ru

В списке оказалось 34 игрока, но уже через сутки это количество сократилось. Дзюба неожиданно заявил через прессу, что не приедет в сборную, так как чувствует, что не находится в оптимальной форме, и не хочет «занимать чьё-то место». Он отметил, что после оглашения расширенного состава с ним связался Карпин, которому он и заявил об отказе.

Сам главный тренер сборной России высказался на официальных ресурсах сборной России, и сделал это максимально коротко и дипломатично. Он подтвердил факт и содержание разговора с Дзюбой, при этом подчеркнул, что двери национальной команды для нападающего не будут закрыты.

Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, — заявил Карпин.

Позже журналист Сергей Микулик рассказал, что пил кофе с Карпиным в тот момент, когда тренер узнал об отказе Дзюбы от приглашения в сборную. Эмоции тренера он описал одной фразой: «Валера только плечами пожал».

Странные танцы

Формулировка Дзюбы о ненахождении в оптимальной форме вызывает вопросы по нескольким причинам. Во-первых, игрок «Зенита» в последнее время начал проводить больше времени на поле и наконец-таки стал отмечаться результативными действиями. В последних трёх турах РПЛ Дзюба дважды выходил в стартовом составе сине-бело-голубых, сделал три голевые передачи и забил два мяча: оба — в ворота «Рубина» в последнем матче. И это при том, что в стартовых пяти матчах у футболиста было 0 голов и ни одного результативного паса. Казалось бы, налицо выход на пик формы, но сам Дзюба почему-то так не считает.

Кроме того, напрягает поспешность, с которой Дзюба отказался от сборной. Команда играет только через 18 дней, за это время «Зениту» предстоит провести два матча в РПЛ и одну игру в Лиге чемпионов. Можно успеть и набрать форму, и её растерять, но Артём почему-то уже подписал себе приговор.

Часть специалистов и болельщиков поверила в искренность Дзюбы и поддержала его решение. Среди них Александр Мостовой, который сам в бытность футболистом частенько пропускал сборы национальной команды по разным нефутбольным причинам. На сторону игрока встал и другой ветеран российской национальной команды — Дмитрий Радченко. Ему также показалось нормальным то, что Дзюба для приезда в сборную будет ожидать набора какой-то известной только ему оптимальной формы.

Двойное дно

Многие же в искренность Дзюбы не поверили, на что имели полное право. Очень уж странной получается ситуация. Хоть Карпин и демонстрирует чудеса дипломатии и сухо комментирует случившееся, можно предположить, что дело точно не в форме футболиста.

Во-первых, зная высочайший уровень амбициозности и самолюбия игрока, можно предположить, что Дзюба испугался непопадания в окончательный список, поэтому решил сыграть на опережение и уйти, как ему кажется, победителем.

Во-вторых, при Карпине футболисту вряд ли было бы гарантировано место в стартовом составе несмотря ни на что, как при Станиславе Черчесове. Опять же, капитанская повязка стала рандомно перемещаться между футболистами. Это уже не та старая добрая команда имени Дзюбы, к которой так привык Артём.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нельзя исключать и нежелания Дзюбы работать с Карпиным по личным мотивам. У тренера и футболиста давний конфликт со времён «Спартака», наличие которого несколько дней назад в сотый раз подтвердил тренер. Сейчас специалист подчёркивает, что спокойно относится к отказу Дзюбы приезжать в сборную, но есть предположение, что больше звать в команду он его не захочет.

Грустно, если решение Дзюбы действительно имеет нефутбольные причины. В хорошей форме это один из лучших нападающих страны, который способен принести огромную пользу сборной. Присутствие Артёма в составе также открывает тренерскому штабу больше возможностей для тактического манёвра. Вот только игрок, похоже, думает не о том, как может помочь национальной команде, а о том, как она может помочь ему.