NEWS.ru — о неуклюжем поведении руководства петербургского «Зенита», чьи высказывания на фоне празднования очередного чемпионского титула можно расценить как рвущиеся наружу комплексы психически неуравновешенных людей.

Кого выводил из-под удара Александр Иванович

Начнём, тем не менее, с поздравлений. Абсолютно искренних поздравлений в адрес игроков и тренерского штаба питерской команды во главе с Сергеем Семаком, которые заслуженно и безоговорочно выиграли этот многострадальный чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Прекрасный для нашего футбола подбор футболистов, поставленная, сбалансированная игра и непоколебимая уверенность в собственных силах позволили «Зениту» уже к коронапаузе в чемпионате создать солидный отрыв от конкурентов по набранным очкам. А после возобновления сезона только увеличить его, выиграв все матчи. Полное доминирование «сине-бело-голубых» на просторах РПЛ подтвердил и новый рекорд: никогда ранее чемпион не определялся так рано — в 26-м туре, то есть за четыре игры до конца турнира.

Во всём, что касается исключительно футбола, к «Зениту» нет никаких вопросов — по крайней мере, до очередного старта команды в групповом турнире Лиги чемпионов. Но вот в информационном пространстве сразу после окончания «золотого» матча в Краснодаре клуб начал нещадно «косячить». Всё началось со скандального видео из раздевалки, на котором ударный дуэт форвардов Артём Дзюба — Сердар Азмун демонстрирует новую сторону своих взаимоотношений, имитируя гомосексуальную связь.

Сердар Азмун Сергей Булкин/NEWS.ru

На самом деле, никто и не покусился бы на вмешательство в личную жизнь нападающих сборных России и Ирана, если бы это не стало достоянием общественности. Сотрудники клуба, выложившие видео в официальные интернет-ресурсы «сине-бело-голубых», не сумели отфильтровать своеобразную импровизацию тандема Дзюба — Азмун, и это стало первым серьёзным ляпом. В итоге огромная армия юных болельщиков, которые как раз и составляют значительную часть аудитории соцсетей, получили сомнительный пример для подражания, а возможно, и существенно сбитые ориентиры в жизни.

Но ещё более печальным получилось продолжение этой истории. Нет, речь не о том, что Дзюба на праздновании по поводу завоевания чемпионского титула в Петербурге исполнил композицию «Голубая луна» — это опять же личное дело футболиста. Хотя если этот футболист — капитан национальной сборной, то здесь тоже можно пуститься в дискуссию по поводу соответствия морального облика игрока и его роли в главной команде страны.

Беда в том, что весьма высокопоставленное лицо из руководства питерского клуба — генеральный директор Александр Медведев — допустил абсолютно неуместную шутку, комментируя тот самый ролик с моментом «соития» Дзюбы и Азмуна. Понятно, что один из боссов «Зенита» хотел вывести из-под удара своих ведущих игроков, которые в глазах болельщиков — особенно других клубов — резко «сменили окраску», но получилось это у Александра Ивановича крайне неуклюже. Это надо было такое ляпнуть, что, мол, Дзюба своим актом хотел показать, что будет с московским «Спартаком» — соперником «сине-бело-голубых» по полуфинальному поединку Кубка России, который состоится 19 июля.

Питерский слон в посудной лавке

Не будем ханжами: фанаты всех без исключения топ-клубов РПЛ давно выражают своё отношение к коллегам-конкурентам именно с применением терминологии, используемой в сексологии и сексопатологии. Но одно дело — фанаты, а тут — официальное лицо клуба. Из уст которого подобная шутка выглядела прямым оскорблением другого клуба, его сотрудников, тренеров и футболистов, а также многомиллионного сообщества болельщиков.

Ну и, кстати, о болельщиках. Довершил картину, изображающую питерского слона в посудной лавке, Алексей Миллер. Председатель правления ПАО «Газпром», патронирующего «Зенит», выступил с поздравительной речью сразу после окончания матча команды Сергея Семака с ФК «Сочи». Слова-то Алексей Борисович говорил в основном правильные, хотя и надувал не в меру щёки, вот только одна фраза — про «самую большую армию болельщиков в стране» — заставила улыбнуться.

Сергей Семак Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит разочаровать одного из главных бизнесменов и управленцев РФ: его неверно проинформировали о количестве поклонников «Зенита» на территории страны. Возможно, статистическую подборку для Миллера делали на основании заполняемости «Газпром Арены», заведомо вмещающей больше любого другого российского стадиона (разумеется, за исключением «Лужников», на которых никто, кроме сборной, не играет). Не исключено также, что в болельщики «сине-бело-голубых» автоматически и поголовно записали сотрудников всех газпромовских и дочерних структур, разбросанных по всей стране. Но и в таком случае опередить «Спартак» в рейтинге популярности у питерского клуба вряд ли получится. Потому что «красно-белая» команда была, есть и, по крайней мере, в ближайшее время будет самой популярной в России. Этот факт Алексею Борисовичу следует принять как аксиому и впредь не смешить публику высказываниями на эту тему.

А теперь настало время подытожить описанные словесные эскапады зенитовских боссов. Все эти выпады — ни к гадалке, ни к психологу не ходи — суть комплексы жителей города на Неве, пытающихся выпрыгнуть из штанов в желании позиционировать себя на ступеньку выше всего, что имеет отношение к Москве. Иными словами, типичный комплекс провинциала с неустойчивой психикой.

«Спартак» же с его длительным доминированием — на протяжении всех 90-х годов прошлого века и в самом начале 2000-х — был обречён стать гигантским раздражителем, красно-белой тряпкой для всех породистых бычков из-за пределов МКАД. И сейчас все эти бычки сладострастно топчутся на костях некогда могущественного клуба, наивно полагая, что заняли его место в российском футболе.

Пропуск в европейскую элиту — только через успех в Лиге чемпионов

Вот здесь мы и приходим к главному заблуждению уважаемых руководителей футбольного клуба «Зенит». Любимое детище «Газпрома», к великому сожалению, суперклубом на данный момент не является. Более того, в России сейчас клубов с приставкой «супер» нет вообще. Кто не согласен — вспомните прошлогоднюю кампанию «сине-бело-голубых», не сумевших выйти в плей-офф Лиги чемпионов (и даже Лиги Европы) из далеко не самой сложной группы. А только самый престижный еврокубковый турнир может служить тем оселком, по которому определяется статус любого клуба.

Будем справедливы — в летописи «Зенита» был период, когда команда входила в элитный клуб и по европейским меркам, завоевав Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Тремя годами раньше на таком же уровне находился московский ЦСКА, первым среди российских клубов выигравший второй по значимости европейский клубный турнир. А «Спартак» был по-настоящему топом в первой половине 90-х, когда сначала добрался до полуфинала Кубка чемпионов, пройдя великий мадридский «Реал», а через несколько лет показал стопроцентный результат в группе Лиги чемпионов, выиграв шесть матчей из шести.

Но сейчас все эти успехи отечественных клубов остались в прошлом. И всепоглощающее доминирование «Зенита» в РПЛ выходит для него же боком в Европе — потому что отсутствие достойной конкуренции и «дружественное» судейство на внутренней арене сбивают прицел и отучают биться на пределе сил на арене международной.

Впрочем, по осени у петербуржцев будет новый шанс доказать свою состоятельность и высокий статус в Лиге чемпионов. Наверняка Сергей Семак сделал надлежащие выводы из прошлогоднего провала, к тому же нынче начинает раскрывать в «Зените» свой талант бразилец Малком, выбывший накануне предыдущей еврокубковой кампании из-за тяжёлой травмы. Возможно, в августе петербуржцы сумеют укрепить состав ещё одним-двумя классными исполнителями. Тогда их претензии на вступление в элиту европейского футбола станут в большей степени обоснованными.

Пока же руководителям питерского клуба стоит быть более аккуратными в высказываниях, а ведущим игрокам команды — более сдержанными в проявлении своих чувств и эмоций. А иначе «голубой огонёк» в сердцах футболистов будет ассоциироваться в сознании болельщиков не с победным топливом могущественного патрона «Зенита», а с потерей клубом жизненных ориентиров и сомнительной репутацией его лучших игроков.