Компания Абрамовича ответила на сообщения о возможной покупке «Спартака» Компания Абрамовича «Евраз» не рассматривает возможность покупки «Спартака»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Компания «Евраз», совладельцем которой является Роман Абрамович, сообщила, что не рассматривают вариант покупки московского «Спартака», передает РИА Новости.

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов, — говорится в заявлении.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа по стратегическому развитию. Предприниматель заявил, что это решение не отразится на футбольной команде.

26 мая стало известно, что Абрамович официально продал «Челси». Сумма сделки составила около € 5 млрд.