Комментатор рассказал о скандальном интервью Черчесова

https://static.news.ru/photo/46944f34-6220-11eb-880f-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комментатор Георгий Черданцев назвал подробности скандального интервью с главным тренером российской сборной по футболу Станиславом Черчесовым.

По словам Черданцева, это была изначально спланированная провокация, ведущие хотели добиться резонанса со стороны общественности. Также комментатор отметил, что наставник хотел публично покритиковать футболистов, чтобы дополнительно их мотивировать, передаёт «Спорт-Экспресс».

24 ноября Черчесов сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и форварда ЦСКА Фёдора Чалова. В частности, наставник заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». Среди прочего тренер отказался считать «золотым активом» братьев Миранчуков.

Слова Черчесова вызвали шквал критики со стороны болельщиков. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что наставник своими действиями унизил сам себя.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин назвал себя «плохим парнем» и пообещал перенести это на поле.

По его словам, его общее физическое самочувствие хорошее. Кокорин в начале января приступил к тренировкам, прошёл все медицинские тесты.