Комментатор призвал вернуть в сборную России Акинфеева

https://static.news.ru/photo/3d59e856-2a2c-11eb-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять пропущенных сборной России мячей в Белграде заставили специалистов говорить о проблеме в команде с последним рубежом обороны. Спортивный комментатор Алексей Андронов даже заявил, что в сборную, крупно проигравшую важный матч Лиги наций команде Сербии (0:5), необходимо вернуть ветерана Игоря Акинфеева.

При этом он заставил напомнить, что 34-летний голкипер ЦСКА в 2018 году был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Акинфеева надо вернуть в сборную. Это вопрос государственного значения! Доверенное лицо доверителю не откажет, — написал Андронов в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев после разгромного поражения сборной России от Сербии назвал коллектив Станислава Черчесова «слабой командой». Он добавил, что иногда сборной России «фартило», но когда фарт пропал, оказалось, что «игроки друг друга совсем не понимают». Наши небольшие ошибки приводят к огромным оплеухам, подчеркнул Губерниев.