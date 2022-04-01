Комментатор пожелал, чтобы матч Россия — Украина закончился мирной ничьей

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» пожелал, чтобы матч между Россией и Украиной закончился мирной ничьей. Такой была его реакция на вопрос одного из слушателей о том, как закончилась бы игра с участием этих команд, если бы она состоялась сейчас.

Дай бог, чтобы матч Россия — Украина закончился мирной ничьей. Есть вещи, о которых нельзя шутить. Это очень важный момент. Я грустный, потому что так же озадачен и озабочен происходящими событиями, как любой нормальный человек. И какой смысл это обсуждать? — сказал Орлов.

Сборная России не сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре, так как Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от соревнований под эгидой организации российскую команду. Сборная Украины должна провести матч с командой Шотландии. Встреча должна была состояться 24 марта, но была перенесена на июнь. Победитель этой пары должен встретиться с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что на 72-м конгрессе Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство Пакистана, Зимбабве и Кении. В то же время Россию не исключили из состава организации, передаёт «Чемпионат». Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может быть отстранён от ФИФА в связи со сложившейся ситуацией в мире.