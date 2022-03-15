Комментатор Генич рассказал, почему футболисты молчат о спецоперации

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему российские футболисты не высказываются о спецоперации России на территории Украины. По его словам, такое распоряжение поступает спортсменам от руководства, передаёт портал «Бизнес Online».

Когда говорят о том, почему молчат футболисты, я не сомневаюсь — это директива, которая идёт от клубного руководства. В любом клубе могли сказать, чтобы футболисты эту тему замалчивали и ни в коем случае нигде и ничего не публиковали, — сказал Генич.

Он добавил, что если бы не было запрета, то футболисты бы активно высказывались на эту тему в социальных сетях.

Во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба отказался от вызова в национальную команду из-за тяжёлой ситуации на Украине, где у него много родственников.

Позже сам Дзюба уточнил, что дело не в политике, а в семейных обстоятельствах.