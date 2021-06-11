Комментатор Андронов поддержал Азербайджан в вопросе аккредитаций на Евро

https://static.news.ru/photo/9e47eeb6-cb6b-11eb-9ddc-96000091f725_660.jpg Алексей Андронов Фото: alandronov/instagram.com

Бывший комментатор НТВ-плюс и «Матч ТВ» Алексей Андронов, ныне работающий на Viasat Sport, встал на сторону Азербайджана в вопросе аккредитаций на Евро-2020. Слова Андронова приводит портал Haqqin.az.

Когда до людей дойдёт простое: 1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать. 2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций). 3. Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана, — сказал Андронов.

Он добавил, что в следующем году в Грузии будет финал Евробаскета и туда вряд ли попадут люди, посещавшие Абхазию через Сочи.

Ранее Баку заблокировал аккредитации на Евро-2020 Нобеля Арустамяна, Константина Генича и нескольких других российских комментаторов, так как они посещали Карабах. При этом посещение региона происходило в обход законов Азербайджана. Арустамяну аккредитацию в итоге всё-таки дали, но без возможности посещать Баку.