Комментатор Андронов поддержал Азербайджан в вопросе аккредитаций на Евро

Бывший комментатор НТВ-плюс и «Матч ТВ» Алексей Андронов, ныне работающий на Viasat Sport, встал на сторону Азербайджана в вопросе аккредитаций на Евро-2020. Слова Андронова приводит портал Haqqin.az.
Когда до людей дойдёт простое: 1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать. 2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций). 3. Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана, — сказал Андронов.
Он добавил, что в следующем году в Грузии будет финал Евробаскета и туда вряд ли попадут люди, посещавшие Абхазию через Сочи.
Ранее Баку заблокировал аккредитации на Евро-2020 Нобеля Арустамяна, Константина Генича и нескольких других российских комментаторов, так как они посещали Карабах. При этом посещение региона происходило в обход законов Азербайджана. Арустамяну аккредитацию в итоге всё-таки дали, но без возможности посещать Баку.