Новичок футбольного клуба «Динамо» Николай Комличенко в интервью журналистам после поражения московскому «Спартаку» со счетом 0:2 объяснил, почему не сумел реализовать моменты после выхода на поле и сильно ли отличается чемпионат Чехии от Российской премьер-лиги.
— У вас были практические стопроцентные моменты во втором тайме после того, как вы вышли на замену. Почему не удалось забить? Потеря концентрации?
— Нет, концентрация тут не причём. Надо больше работать, особенно на тренировках. Я полностью виноват в том, что не сумел реализовать все эти моменты.
— Главный тренер Кирилл Новиков объяснил, почему принял решение не выпускать вас в стартовом составе?
— Ну, был некоторый план, у меня не было вопросов к наставнику на этот счёт. Это была тактическая задумка.
— «Спартак» удивил? Или соперник забил просто случайные голы?
— Удача действительно была немного больше на стороне «красно-белых», но они заслужили победу. Поздравляю их, а нам надо больше работать, исправлять ошибки и совершенствовать реализацию, чтобы подобного больше не повторялось.
— В чем причина того, что имея преимущество со стороны хозяев, особенно во втором тайме, «Спартаку» все-таки удалось увеличить отрыв? За счет индивидуального мастерства?
— Дело в реализации: мы не смогли использовать свои моменты, а «Спартак» смог. Забей я раз-два, то по-другому сложилась бы игра. Но эту удачу надо было заслужить.
— «Динамо» был настроен на быструю атаку, поэтому трое нападающих в начале?
— Да, вышли все быстроногие, но у кого-то что-то не получилось.
— Если сравнивать с чемпионатом Чехии, то почувствовали ли вы уже разницу?
— Конечно, здесь всё новое для меня: борьба, индивидуальное мастерство и болельщики, которые мне очень понравились. Они очень классно гонят команду вперед, большое им спасибо. Жаль, что не смогли их порадовать.
— До чемпионата Европы по футболу осталось три месяца. Не держите в голове, кто будет вызван в сборную?
— Да мне кажется, что всё очевидно: кто лучше выглядит, тот и поедет. Впереди еще много игр, шансы у всех одинаковы. Каждый должен хорошо выступать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен