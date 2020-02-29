https://static.news.ru/photo/937b14d6-5b19-11ea-919b-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новичок футбольного клуба «Динамо» Николай Комличенко в интервью журналистам после поражения московскому «Спартаку» со счетом 0:2 объяснил, почему не сумел реализовать моменты после выхода на поле и сильно ли отличается чемпионат Чехии от Российской премьер-лиги.

— У вас были практические стопроцентные моменты во втором тайме после того, как вы вышли на замену. Почему не удалось забить? Потеря концентрации?

— Нет, концентрация тут не причём. Надо больше работать, особенно на тренировках. Я полностью виноват в том, что не сумел реализовать все эти моменты.

— Главный тренер Кирилл Новиков объяснил, почему принял решение не выпускать вас в стартовом составе?

— Ну, был некоторый план, у меня не было вопросов к наставнику на этот счёт. Это была тактическая задумка.

— «Спартак» удивил? Или соперник забил просто случайные голы?

— Удача действительно была немного больше на стороне «красно-белых», но они заслужили победу. Поздравляю их, а нам надо больше работать, исправлять ошибки и совершенствовать реализацию, чтобы подобного больше не повторялось.

— В чем причина того, что имея преимущество со стороны хозяев, особенно во втором тайме, «Спартаку» все-таки удалось увеличить отрыв? За счет индивидуального мастерства?

— Дело в реализации: мы не смогли использовать свои моменты, а «Спартак» смог. Забей я раз-два, то по-другому сложилась бы игра. Но эту удачу надо было заслужить.

— «Динамо» был настроен на быструю атаку, поэтому трое нападающих в начале?

— Да, вышли все быстроногие, но у кого-то что-то не получилось.

— Если сравнивать с чемпионатом Чехии, то почувствовали ли вы уже разницу?

— Конечно, здесь всё новое для меня: борьба, индивидуальное мастерство и болельщики, которые мне очень понравились. Они очень классно гонят команду вперед, большое им спасибо. Жаль, что не смогли их порадовать.

— До чемпионата Европы по футболу осталось три месяца. Не держите в голове, кто будет вызван в сборную?

— Да мне кажется, что всё очевидно: кто лучше выглядит, тот и поедет. Впереди еще много игр, шансы у всех одинаковы. Каждый должен хорошо выступать.