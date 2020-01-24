Нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко готовится перейти в московское «Динамо».
Как стало известно NEWS.ru, 24-летний форвард проходит медицинское обследование перед переходом к «бело-голубым».
Комличенко является воспитанником «Краснодара». За чешский коллектив футболист выступает с 2019 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 15 матчей за «Младу-Болеслав» и забил десять голов. Соглашение с российским спортсменом рассчитано до лета 2022 года.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Млада-Болеслав» сообщил о скором переходе Комличенко в московский коллектив.
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