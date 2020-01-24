https://static.news.ru/photo/62a30d2c-3ea5-11ea-b283-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко готовится перейти в московское «Динамо».

Как стало известно NEWS.ru, 24-летний форвард проходит медицинское обследование перед переходом к «бело-голубым».

Комличенко является воспитанником «Краснодара». За чешский коллектив футболист выступает с 2019 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 15 матчей за «Младу-Болеслав» и забил десять голов. Соглашение с российским спортсменом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Млада-Болеслав» сообщил о скором переходе Комличенко в московский коллектив.