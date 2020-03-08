В матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своём поле с минимальным счётом победило «Тамбов» благодаря голу новичка команды Николая Комличенко, перешедшего в зимнюю паузу в стан «бело-голубых» из чешского клуба «Млада Болеслав». После окончания матча Комличенко пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент NEWS.ru, задавший нападающему несколько вопросов.

«Со мной такое впервые — когда VAR отменяет мой гол»

— Прежде чем вы забили победный мяч «Тамбову», вам удалось забить ещё один гол, который не был засчитан из-за небольшого офсайда. Что почувствовали в тот момент?

— Если судьи приняли такое решение, значит, положение вне игры действительно было. Но было немного неловкое ощущение — после празднования гола понимать, что его отменили. Если честно, со мной такое происходит впервые. Поэтому несколько минут после этого еще думал об этом. А затем уже постарался забыть этот момент и забить «чистый» гол.

— Автором голевой передачи стал Константин Рауш. Со стороны показалось, что с этим полузащитником у вас полное взаимопонимание на поле, будто бы вы уже давно с ним играете в одной команде.

— У Кости вроде левая нога основная «рабочая», но результативный пас, как вы видели, он отдал правой. И все пасы от него прямо-таки первоклассные, после которых нужно было забивать. Что у меня и получилось. Правда, в этот момент не обошлось без доли везения: хорошо, что сумел дотянуться ногой до летевшего довольно высоко мяча.

— Сразу приняли решение дотянуться до мяча ногой, а не головой?

— Это произошло как-то на чувстве, на инстинкте. Посчитал, что ногой будет удобнее.

— Сложилось впечатление, что вы как-то сдержанно радовались после «правильного» гола. Уже ждали подвоха, что система VAR снова вмешается и отберет у вас этот гол?

— Да, после первого эпизода эмоции несколько поутихли. Поэтому ждал окончательного решения судьи. И когда он показал, что мяч засчитан, я уже был в центре поля и ждал возобновления игры.

— Насколько важен первый забитый мяч для нападающего, который только что пришёл в новую команду? Психологический груз ощущался?

— Нет, не сказал бы, что было какое-то психологическое давление. Нападающему всегда хочется забивать, но больше хотелось победы в матче с «Тамбовом». Нам нужно было реабилитироваться после поражения от «Спартака» и порадовать их победой. Считаю, нам удалось, хотя во втором тайме мы немного «подсели».

— У «Тамбова» до встречи с «Динамо» была неплохая серия из семи матчей, из которых команда проиграла лишь один. Какое впечатление произвёл соперник?

— Знали, что «Тамбов» играет от обороны, очень плотно, и что у них цепкие защитники, которые борются за каждый мяч. Готовились к непростой игре, так оно и получилось. В концовке соперник полез вперёд отыгрываться, и было не то чтобы опасно у наших ворот, но тревожно. Необходимо было сохранять концентрацию, чтобы не пропустить опасную атаку «Тамбова».

«В России больше мастеровитых игроков, чем в Чехии»

Футбольный клуб «Динамо» Москва/vk.com

— Против «Тамбова» вы вышли в стартовом составе, а неделей ранее в дерби со «Спартаком» — только по ходу второго тайма. Физически готовы выдерживать все 90 минут?

— Да, готов неплохо, чувствовал себя нормально, В концовке, правда, немного устал — было много борьбы, но в целом выдержал. Во втором тайме у меня был ещё один момент, нужно было использовать его.

— Кстати, об этом моменте. Вы не забили в те самые ворота, в которые дважды пытались забить «Спартаку», но попали в штангу. У вас нет ощущения, что пока они для вас заколдованы?

— Ну да, есть немного (улыбается). Как раз за этими воротами находится сектор с динамовскими болельщиками, и почему-то пока в эти ворота у меня пока не идёт. Но ничего, будем работать, и в следующих играх постараюсь распечатать и их.

— Как вам российский чемпионат после выступления в чешской лиге?

— Нормально. Здесь много борьбы.

— РПЛ намного сильнее чемпионата Чехии?

— Да, заметно сильнее. В России больше мастеровитых игроков и больше давления со стороны на каждого игрока и на команду в целом.

— В чем проявляется давление? В том, что пишет пресса?

— Писали много и до этого, но я не особо обращал на это внимание. Самое главное, что у «Динамо» большой современный стадион, здесь больше болельщиков. Одно дело, когда ты выходишь в Болеславе при трёх тысячах зрителей на трибунах, и совсем другое, когда в Москве на «ВТБ Арене» их собирается в три-пять, а то и в десять раз больше. Сами понимаете, что давление при такой аудитории значительно сильнее чувствуется. Но, думаю, достаточно одного-двух матчей, чтобы адаптироваться к этому и полностью вкатиться в новый для себя чемпионат.

— А «автобусы» в России и Чехии отличаются? Имеется в виду сверхоборонительная тактическая схема, которую предложил вам «Тамбов»?

— Знаете, в Чехии команда может поставить «автобус», то есть начать акцентированно играть от обороны, когда уже ведёт в счёте. Но и защитники в российском чемпионате заметно сильнее физически, мощнее.

— «Тамбов» какое место мог бы занимать в чешской лиге?

— Мне тяжело на этот вопрос ответить.

— А «Динамо»?

— «Динамо» точно боролось бы в Чехии за самые высокие места.

«Самый сильный защитник в РПЛ? Георгий Джикия, понятное дело»

Футбольный клуб «Динамо» Москва/vk.com

— Многие скептически относились к вашей результативности в Чехии, утверждая, что там забивать несложно. В России действительно труднее забивать?

— Вам виднее: вы видели два матча с моим участием, в которых у меня было три момента. Я забил два гола, один из которых не засчитали. Если буду дальше так же продолжать, думаю, никаких вопросов больше не возникнет.

— Ставите себе какую-то конкретную цель по забитым мячам в весенней части чемпионата РПЛ?

— Нет, такой цели никогда не ставлю. Конечно, хочу забивать в каждом матче, но для меня даже важнее, чтобы поединок заканчивался победой моей команды. Если я забил, но мы проиграли, то у меня будут какие-то непонятные чувства... А если выиграли, но я не забил, то это намного лучше.

— Можете назвать лидеров бомбардирской гонки в чемпионате России?

— Если не ошибаюсь, Элдор Шомуродов и Артём Дзюба — оба по 11 мячей забили. Так ведь?

— Можете попытаться их догнать?

— Если удастся, это будет фантастика и, конечно, суперрезультат! Но почему нет? А если не удастся, то ничего страшного — особенно, если «Динамо» в итоге займёт шестое место в чемпионате.

— А почему вы считаете, что десять мячей — это фантастический результат?

— За полсезона забить десять голов вполне реально, но когда ты приходишь в более сильную лигу, добиться такого результата не всегда бывает легко.

— По ощущениям со стороны адаптация в РПЛ вам даётся без особых проблем. Это действительно так?

— Дай-то Бог. Всё зависит от результата. Я не загадываю наперёд: как будет, так и будет. Если получится забить восемь-девять голов за сезон, это будет супер.

— Если судить по проведённым матчам в РПЛ, кто в российском чемпионате самый классный защитник?

— Я пока сыграл только против двух команд. «Спартак», конечно, сильнее действовал в обороне. Самый сильный защитник? Георгий Джикия, понятное дело. Он и в «Спартаке» капитан, и в сборной безоговорочный лидер в центре обороны.

— Кстати, о сборной. Через неделю Станислав Черчесов объявит состав на мартовские матчи национальной команды. Ждёте вызова в сборную?

— У меня через неделю игра с «Ахматом» — а дальше будет видно. Буду готовиться к следующему матчу чемпионата, а о сборной пока особо не думаю.

— Насколько вы погружаетесь в российский чемпионат? Смотрите матчи с участием других команд или обзоры, что-то читаете об РПЛ?

— Мне просто нравится проявлять себя здесь. Если дальше всё будет так же — вообще классно! Пока я получаю удовольствие от того, что появляются моменты, и я могу их реализовать. Вот с «Тамбовом» принёс «Динамо» три очка — это супер!

— Матч с «Тамбовом» прошёл накануне 8 марта. Есть ли в Чехии традиция отмечать Женский день?

— Нет, если честно, ничего такого там не припомню. А наших дорогих девушек и женщин хотел бы поздравить с наступающим праздником. Побольше улыбайтесь и будьте счастливыми, ваши улыбки заряжают нас на победы!