Командам РПЛ не разрешили иметь в заявке меньше 16 футболистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай и теперь находится в поиске новой команды.

Футболист ранее сообщал, что покинет «Спартак» летом по завершении текущего сезона. Он вернулся Парагвай гуманитарным рейсом и вместе с семьёй должен сесть на 14-дневный карантин, сдав тесты на коронавирус, сообщает...