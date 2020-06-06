Футбол

Командам РПЛ не разрешили иметь в заявке меньше 16 футболистов

17:45, 06 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о новом регламенте, который обсуждали на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Допускается 16 человек в заявке, если меньше — команда снимается, и будет засчитано техническое поражение. Это обсуждается, — цитирует Худякова ТАСС.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.

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