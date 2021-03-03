«Колоссальная утрата»: Елагин о смерти Юрия Розанова

https://static.news.ru/photo/685b5ae4-7c2f-11eb-968b-96000091f725_660.jpg Юрий Розанов Фото: rozanov.iurii/instagram.com

Смерть комментатора Юрия Розанова — это огромная утрата не только для людей из мира спортивной журналистики, но и для всех болельщиков. Его уход ошарашил, ведь все друзья и коллеги надеялись на чудо. Так произошедшее прокомментировал автор YouTube-канала о футболе «Английский стиль» Александр Елагин.

Он отметил, что Розанов, некоторое время работавший на Украине, считался одним из лучших комментаторов, если не самым лучшим на всём постсоветском пространстве. Его прекрасно знали во многих бывших союзных республиках. По словам Елагина, Розанов пользовался огромным авторитетом. В России он был номер один, участвовал во многих мероприятиях, и все слушали его «раскрыв рот».

Елагин подчеркнул, что ему посчастливилось работать с Розановым на «НТВ-Плюс». Они оба были сотрудниками одной редакции с 2009 года. Как отметил комментатор, их нельзя было назвать друзьями, но близкими приятелями — можно. Он также рассказал о личных качествах Розанова. Елагин сообщил, что журналист был человеком колоссального ума, прекрасно разбирался не только в спорте, был знатоком в области политики и изящной словесности.

И недаром ребята называли его «дядей». Сами понимаете, что заслужить такое почётное прозвище очень и очень приятно. И я считаю, что огромная утрата для всех любителей спорта. Смерть любого человека ужасна, а то, что Юра ушёл... Мы все надеялись на чудо до последнего, но, к сожалению, чудес не бывает, — цитирует Sport24 автора и ведущего «Английского стиля».

Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года в семье историка и государственного советника юстиции. Он начал свою комментаторскую карьеру в 1996 году на телеканале «НТВ-Плюс». Журналист попал на телевидение через первый конкурс комментаторов. Дебютировал будущий мэтр во время трансляции хоккейного матча «Динамо» — «Ак Барс» 2 ноября 1996 года. Долгое время комментировал именно хоккей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Юрий Розанов был великим комментатором и человеком с большим сердцем. Так о журналисте высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.