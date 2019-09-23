https://static.news.ru/photo/16c40d90-deae-11e9-9cc6-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Колосков Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС), почётный член Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Вячеслав Колосков заявил, что новый допинговый скандал в российском спорте не имеет никакого отношения к футболу.

Всё, что сейчас происходит, никакого отношения к футболу не имеет. О футболе речь вообще не идёт, — цитирует Колоскова «Рейтинг Букмекеров» .

Колосков отметил, что у ФИФА есть своя допинг-служба, которая не имеет никакого отношения к WADA.

Поэтому российские болельщики могут спать спокойно. ФИФА не раз заявляла, что у России никаких проблем нет, — добавил Колосков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что WADA может не допустить сборную России до чемпионата мира — 2022 в Катаре из-за нового допингового скандала в российском спорте, писал News.ru.