https://static.news.ru/photo/5ac47dc6-d081-11e9-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он заявил, что решение суда было ожидаемым.

Вели себя достойно, находясь в заключении под арестом. Во-вторых, я считаю, что они осознали своё недостойное поведение, — сказал Колосков «Звезде».

Он также отметил, что произошедшее послужило для спортсменов уроком и добавил, что ждёт их на футбольном поле.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.