Колосков пожелал сборной Украины попасть на чемпионат мира по футболу

Фото: IMAGO/Colin Poultney/Global Look Press

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков подвёл итоги первого матча плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными Украины и Шотландии, сообщает РИА Новости. Функционер поздравил украинцев с победой.

Шотландцы были явными фаворитами в этой встрече, поскольку многие футболисты играли в Английской премьер-лиге и находились в хорошей форме. В отличие от украинцев, у которых только небольшая часть команды выступала за рубежом. Никто же просто так победы не отдает, значит, она была заслуженной, — заявил Колосков.

Функционер также заявил, что будет рад, если сборная Украины в решающем матче победит Уэльс и выйдет на чемпионат мира. «У меня есть много друзей из украинской футбольной среды, во всяком случае, прошлых лет. И футболисты, и руководители всех рангов», — добавил Колосков.

1 июня Украина на выезде обыграла Шотландию со счётом 3:1 и получила право побороться за путёвку на мундиаль с командой Уэльса. Игра состоится 5 июня.