Колосков назвал столетие «Спартака» ненастоящим

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с грустью вспоминает времена, когда в российском футболе не было «варягов». В интервью для «России 1» он отметил, что раньше клубная принадлежность имела для футболистов большое значение, а с притоком большого количества легионеров ситуация изменилась.

Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в...