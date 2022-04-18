Вячеслав Колосков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал столетие «Спартака» ненастоящим. Он отметил, что официальной датой создания клуба и общества «Спартак» является 1935 год, сообщает Sport24.
Я в это «столетие» не верю, честно говоря. «Спартак» был создан в 1935 году — и общество, и футбольный клуб. Всё остальное — «Пищевики», МКС и так далее — это другое. В общем, я в это не верю и не поддерживаю празднование такого «юбилея», потому что не считаю его настоящим. Это выдуманная, натянутая история, — заявил Колосков.
Сегодня, 18 апреля, «Спартаку» исполнилось 100 лет. Команда является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России.
Президент России Владимир Путин поздравил московский футбольный клуб «Спартак» со 100-летним юбилеем. Президент назвал команду национальным достоянием.