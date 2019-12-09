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Российские футболисты могут быть лишены права участвовать в чемпионате мира в 2022 году из-за решения WADA об отстранении РФ от участия в международных соревнованиях. С таким заявлением выступил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. То, что касается чемпионата...