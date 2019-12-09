Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что футболисты национальной сборной смогут выступить под флагом России на чемпионате мира 2022 года.
Санкции WADA не коснутся чемпионата Европы, считаю, что и мира тоже. Ряд санкций, которые прописаны в решении, противоречивы, — заявил Колобков журналистам.
Министр добавил, что есть «ряд юридических несогласий».
Ранее председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что если Россия отберётся на ЧМ-2022 по футболу, российские спортсмены должны выступать под нейтральным флагом, писал NEWS.ru.
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