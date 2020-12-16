Коллина получил статус лучшего футбольного арбитра всех времён

Итальянский судья Пьерлуиджи Коллина признан лучшим арбитром в истории футбола по версии журнала France Football.
В топ-10 лучших судей также вошли Кен Астон, Мишель Вотро, Маркус Мерк, Чарльз Корвер, Майк Дин, Иан Фут, Али Бин Нассер, Стефани Фраппар и Говард Уэбб.
Известно, что Коллина завершил свою спортивную карьеру в 2005 году. Стоит отметить, что он получал статус лучшего рефери года целых шесть раз.
Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» и нападающие Роман Любимов и Максим Майоров достигли договорённости по поводу расторжения контрактов.
Любимов в текущем сезоне отыграл 25 матчей, набрав 5 очков. В то же время Майоров поучаствовал в 11 встречах, на счету футболиста лишь одно очко.
Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск.