Коллина получил статус лучшего футбольного арбитра всех времён

https://static.news.ru/photo/5c8e012c-3fb6-11eb-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Пьерлуиджи Коллина Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский судья Пьерлуиджи Коллина признан лучшим арбитром в истории футбола по версии журнала France Football.

В топ-10 лучших судей также вошли Кен Астон, Мишель Вотро, Маркус Мерк, Чарльз Корвер, Майк Дин, Иан Фут, Али Бин Нассер, Стефани Фраппар и Говард Уэбб.

Известно, что Коллина завершил свою спортивную карьеру в 2005 году. Стоит отметить, что он получал статус лучшего рефери года целых шесть раз.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» и нападающие Роман Любимов и Максим Майоров достигли договорённости по поводу расторжения контрактов.

Любимов в текущем сезоне отыграл 25 матчей, набрав 5 очков. В то же время Майоров поучаствовал в 11 встречах, на счету футболиста лишь одно очко.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск.