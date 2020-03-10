https://static.news.ru/photo/198a1674-62e2-11ea-8303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что петербургский «Зенит» ни разу с момента подписания контракта не выплачивал ему зарплату. Она составляет 18 тысяч рублей.

Футболист также опроверг информацию о том, что он просил у клуба контракт на €4 миллиона.

До мая я готов был играть за свои честно заработанные 18 тысяч рублей. С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне их ни разу не выплатили, — сказал Кокорин в передаче «КраСава» на YouTube.

Как писал NEWS.ru, «Сочи» официально объявил о переходе Кокорина 17 февраля. В тот же день футболист отметился дублем в товарищеском матче против московского «Динамо».

По словам футболиста, после освобождения по УДО он решил не привлекать внимания журналистов и тренироваться. Кокорин отметил, что сейчас хочет не столько забивать, сколько сохранить здоровье и помочь новой команде, куда перешёл в аренду из «Зенита».