Кокорин заявил, что готов играть в Европе с маленькой зарплатой

https://static.news.ru/photo/3570cedc-8213-11ea-97a4-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что при выборе команды для него не важна финансовая сторона контракта.

Если на меня выйдет конкурентоспособная команда из Европы с меньшими деньгами, то выберу Европу. Я не собираюсь ехать в европейский чемпионат, чтобы просто там играть. Хочу бороться за что-то, — цитирует Кокорина «Газета.ru».

Он также отметил, что сейчас у него есть варианты в чемпионате Италии. Помимо этого, Кокорин допускает, что ещё может выйти на поле в составе петербургского «Зенита».

Ранее Кокорин решил поговорить в прямом эфире Instagram с бывшим форвардом сборной России Александром Кержаковым. В какой-то момент спортсмены начали обсуждать Артёма Дзюбу, назвав его ослом, писал NEWS.ru.