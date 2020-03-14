Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин считает, что Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо уйти на перерыв из-за коронавируса, как это сделали в других странах.

Если топ-5 европейских чемпионатов приостановили сезон, то почему мы должны выделяться? Одно дело, что в СМИ показывают, какая ситуация в стране. Может, стоит приостановить, убить этот вирус и уже ходить на стадион с детьми. Чтобы люди не переживали о последствиях, — цитирует Кокорина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что национальные чемпионаты приостановили Франция, Германия, Испания, Италия и другие страны. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, писал NEWS.ru.

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