https://static.news.ru/photo/6f7b9956-66d2-11ea-82d4-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин считает, что Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо уйти на перерыв из-за коронавируса, как это сделали в других странах.

Если топ-5 европейских чемпионатов приостановили сезон, то почему мы должны выделяться? Одно дело, что в СМИ показывают, какая ситуация в стране. Может, стоит приостановить, убить этот вирус и уже ходить на стадион с детьми. Чтобы люди не переживали о последствиях, — цитирует Кокорина РИА Новости.