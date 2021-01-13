Кокорин высказался о своём будущем в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/f2112cb2-558a-11eb-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: spartak.com

Футболист Александр Кокорин ответил на вопрос о своём будущем в московском «Спартаке».

Остаюсь ли я в «Спартаке»? Вы бы ещё попозже спросили, — ответил форвард изданию «Спорт Экспресс».

Представляющий интересы форварда «красно-белых» Александра Кокорина агент Тимофей Бердышев накануне заявил, что спортсмен не планирует в ближайшее время покидать столичный «Спартак». По его словам, футболист не в курсе, проявляли ли к нему интерес какие-то клубы, поскольку другие варианты Кокорина не интересуют. Нападающий может покинуть расположение команды только по инициативе «красно-белых».

Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках сделки по трансферу полузащитника Матиаса Норманна. Сообщалось, что также есть шанс того, что нападающий перейдёт в клуб «Сочи». Позже руководство «Ростова» заявило, что не собирается покупать Кокорина, а также не рассматривает его переход в рамках трансфера Матиаса Норманна, писал NEWS.ru.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в восьми матчах Российской премьер-лиги, забил два гола с пенальти и совершил результативную передачу.