Кокорин вынужден придерживаться особой диеты в «Фиорентине»

https://static.news.ru/photo/b34374be-714f-11eb-96c3-96000091f725_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

29-летний нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин соблюдает специально разработанную для него особую диету.

Во вторник игрок всю тренировку с командой находился на поле. Диета и программа тренировок положительно повлияли на спортивную форму футболиста. Успеху Кокорина удивился даже главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

По данным издания La Nazione, у футболиста есть шансы выйти на поле в ближайших матчах. Для набора 100% кондиций игроку потребуется около двух или трёх недель.

Кокорин перешёл в итальянский клуб в конце январе из московского «Спартака». На поле он отыграл всего 20 минут в матче с «Интером». Журналисты негативно оценили игру россиянина. Они назвали его деревянным и штукатуренным. Игрок вышел на замену на 74-й минуте и ничем не удивил представителей прессы.

Как писал NEWS.ru, полузащитник Алексей Миранчук, так же как и Кокорин выступающий в Серии А, но за «Аталанту», был признан в клубе игроком месяца. За него проголосовали фанаты. Игрок набрал 84,2% голосов, обойдя аргентинского защитника Кристиана Ромеро,