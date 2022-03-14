«Кокорин в Италии обделался по полной»: Кавазашвили о карьере россиянина

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Кокорин проводит провальный отрезок карьеры в «Фиорентине». По словам экс-вратаря, у российского форварда была отличная возможность реанимировать свою карьеру, но из-за своего характера он в итальянском клубе «обделался по полной», сообщает Sport24.

Сейчас стало понятно, что трансфер Кокрина в «Фиорентину» — полный провал. Пора признать, что в Италии он обделался по полной. Саша сам себе враг, он должен был плюнуть на все вольности, собраться и сделать всё, чтобы возобновить карьеру, — сказал Кавазашвили.

Также бывший футболист отметил, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» негативно скажется на имидже российского футбола.

Мы и так в жопе сидим по уровню игры, а тут ещё и история Кокорина, который на поле не выходит. К сожалению, он сделал всё, чтобы полностью обосрать наш футбол, — добавил он.

Александр Кокорин примкнул к «Фиорентине» в январе 2021 года. Последний раз в сезоне-2021/22 футболист появился на поле 10 января. После этого он пропустил 11 игр.

Ранее сообщалось, что Кокорин стал обладателем антипремии «Футбольная урна» в номинации «Посмешище года». Награда вручается худшим игрокам чемпионата Италии.