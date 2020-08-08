Кокорин: Тедеско и Джикия создали рабочую атмосферу в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/7cd02a3c-da21-11ea-a972-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер московского ФК «Спартак» Доменико Тедеско и капитан «красно-белых» Георгий Джикия сумели создать рабочую обстановку внутри коллектива. Об этом заявил 29-летний нападающий Александр Кокорин, который недавно заключил контракт с клубом.

Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам, — считает спортсмен.

По его словам, за несколько дней в клубе он уже оценил атмосферу: большинство игроков мотивированы показать себя в новом сезоне с лучшей стороны.

Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий с этим справились, — подчеркнул Кокорин.

Футболист признался, что очень ждёт выхода на домашний стадион клуба «Открытие Арена». Кокорин подчеркнул, что болельщики всегда создают потрясающую атмосферу, благодаря которой футболисты выкладываются больше? чем на 100%.

Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас, — передаёт слова нападающего пресс-служба клуба.

2 августа Кокорин перешёл в «Спартак» из «Сочи». В воскресенье футболист дебютирует за «красно-белых» против своей бывшей команды. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

NEWS.ru писал, что бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» «космической». Бывший спортсмен считает, что нападающий не стоит своих денег. По неофициальным данным новичок «красно-белых» будет получать €3 млн ежегодно, также ему выплатят €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.