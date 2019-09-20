https://static.news.ru/photo/1813a72a-dc63-11e9-81bb-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист Александр Кокорин ещё получит возможность сыграть на профессиональном уровне за «Зенит» в 2019 году, несмотря на запрет от РФС. Он сможет выйти на поле в товарищеском матче во время перерыва на игры сборных.

Этой информацией с журналистами поделился генеральный директор клуба Александр Медведев.

Он подчеркнул, что выход Кокорина в составе «сине-бело-голубых» возможен в октябре или ноябре. В настоящее время руководство команды ищет соперников для проведения товарищеского матча.

В таких играх нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза, — приводит ТАСС слова Александра Медведева.

Информация об отказе в регистрации Кокорина опубликована на сайте Российского футбольного союза. В комитете РФС по статусу игроков заявили, что принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм — исключений регламентных документов РФС.

Ранее News.ru сообщал, что журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки заявила о «советском подходе» РФС к реабилитации Кокорина.

Она подчёркивает, что игрок «Зенита» физически не мог подать все необходимые документы вовремя, так как отбывал наказание в колонии на территории Белгородской области за две драки, устроенные им вместе с братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким в октябре 2018 года.

В свою очередь, журналист и блогер Василий Уткин назвал решение РФС по игроку законным. Одновременно с этим он выразил сожаление по поводу того, что форвард не сыграет в грядущих встречах.