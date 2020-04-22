Кокорин: слова о моей инвалидности были слишком громкими

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин заявил, что слова о его проблемах с коленом были преувеличены.
Слова об инвалидности, наверное, были слишком громкими. Колено ныло, но я старался использовать любое время для поддержания формы. Сильных болей я не испытывал, нам давали время заниматься, что позволяло контролировать ситуацию, — цитирует Кокорина bobsoccer.ru.
Ранее Кокорин решил поговорить в прямом эфире Instagram с бывшим форвардом сборной России Александром Кержаковым. В какой-то момент спортсмены начали обсуждать Артёма Дзюбу, назвав его ослом, писал NEWS.ru.
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