Кокорин: слова о моей инвалидности были слишком громкими

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Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов рассказал, что находится в больнице с пневмонией.

Сейчас чувствую себя полегче. Пью таблетки, потею ночью, температура 37 с небольшим держится. У меня и не было тяжёлой пневмонии, была средней тяжести. Все тесты на коронавирус сдал, они отрицательные,...