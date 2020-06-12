Кокорин рассказал о переговорах с клубами из Европы

https://static.news.ru/photo/044352c8-ad5e-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что ведёт переговоры с несколькими зарубежными клубами и надеется продолжить карьеру в Европе.

По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги. Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа, — сказал Кокорин в прямом эфире на канале бывшего футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в Youtube.

Футболист отметил, что по стилю ему больше импонирует испанский чемпионат, но по большому счёту страна для него не имеет значения, главное — он очень хочет жить в Европе. После истечения срока контракта с петербургским «Зенитом» 30 июля Кокорин станет свободным агентом.

Между тем ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи», писал NEWS.ru.