Кокорин рассказал, что общается с бывшими сокамерниками

https://static.news.ru/photo/e86b5388-8487-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что продолжает общаться со своими бывшими сокамерниками.

Поддерживаю ли связь с теми, с кем меня свела судьба в тех местах? Да, многие ребята уже освободились. Не могу сказать, что мы стали большими друзьями по жизни, но среди них много порядочных людей, с которыми можно легко найти общий язык, — рассказал Кокорин в интервью порталу bobsoccer.ru.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Футболисты вышли на свободу 17 сентября, писал NEWS.ru.