Футболист Александр Кокорин, на днях подписавший новый контракт с «Зенитом», пройдёт медицинское обследование в петербургском клубе в четверг, 19 сентября.
Кокорин во вторник покинул исправительную колонию в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.
19 сентября он пройдёт медицинское обследование в Санкт-Петербурге. Сразу будет решено, надо ли Кокорину отдохнуть. Скорее всего, нет. Потому что я знаю из его окружения, что он уже готов начать тренироваться, — заявил комментатор Геннадий Орлов в эфире передачи «ГСО Live».
Он отметил, что изучение медицинских показателей Кокорина даст возможность расписать программу восстановления и занятий.
Если всё будет в порядке, то думаю, что через полтора месяца он сможет быть в форме, — добавил Орлов.
Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 миллиона, писал News.ru.