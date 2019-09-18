Футболист Александр Кокорин (справа) прибыл на осмотр в медицинский центр СОГАЗ в Санкт-Петербурге Футболист Александр Кокорин (справа) прибыл на осмотр в медицинский центр СОГАЗ в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Футболист Александр Кокорин, на днях подписавший новый контракт с «Зенитом», пройдёт медицинское обследование в петербургском клубе в четверг, 19 сентября.

Кокорин во вторник покинул исправительную колонию в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

19 сентября он пройдёт медицинское обследование в Санкт-Петербурге. Сразу будет решено, надо ли Кокорину отдохнуть. Скорее всего, нет. Потому что я знаю из его окружения, что он уже готов начать тренироваться, — заявил комментатор Геннадий Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

Он отметил, что изучение медицинских показателей Кокорина даст возможность расписать программу восстановления и занятий.

Если всё будет в порядке, то думаю, что через полтора месяца он сможет быть в форме, — добавил Орлов.

Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 миллиона, писал News.ru.

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