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Жена экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, умершего после продолжительной болезни на 44-м году жизни 18 сентября, должна была прилететь в Шотландию из Испании 19 сентября. 33-летняя Вероника не успела попрощаться с супругом.

Друг и биограф умершего Винсент де Фриз рассказал, что женщина позвонила ему в слезах, узнав о смерти футболиста. Когда я разговаривал с ней по телефону, она повторяла: «Опоздала на один...