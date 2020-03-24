https://static.news.ru/photo/7e9e8adc-6dae-11ea-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi/twitter.com

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Форвард сыграл четыре матча и отметился тремя голами, два из них — в ворота «Оренбурга» (5:1). Сообщается, что больше мяча за игру Кокорин не забивал с лета 2014 года, когда он в составе «Динамо» сделал хет-трик во встрече с «Ростовом» (7:3).

Лучшим тренеров в марте стал наставник «Сочи» Владимир Федотов, возглавивший команду в декабре. Под его руководством сочинцы поднялись из зоны вылета на 12-е место.

Гол игрока сборной России Марио Фернандеса (ЦСКА) признан лучшим в марте. Марио спас «армейцев» от домашнего поражения с «Уралом» (1:1), забив гол в девятку в конце матча.

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