Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

https://static.news.ru/photo/ea6533ce-ad5a-11ea-9197-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин после оглашения приговора (архивное фото) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин признался, что не вынес чего-то нового из пребывания в колонии.

Это точно ничему не научило. Есть вещи, которые мы и так понимали — нужно любить свою семью, родственников, — сказал Кокорин в прямом эфире на канале бывшего футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в Youtube.

Он также подчеркнул, что увидел в тюрьме ужасные вещи, и никому такого не пожелает.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима.

Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК («Хулиганство с применением оружия»). Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Осуждённые футболисты освободились по УДО в сентябре 2019 года.

Между тем, ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи», писал NEWS.ru.