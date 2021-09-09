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Кокорин признался, что не скучает по России

16:57, 09 сентября 2021
Кокорин признался, что не скучает по России Александр Кокорин Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press
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Нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» 30-летний Александр Кокорин признался, что не скучает по России, так как жил во всех прекрасных городах страны. Форвард отметил, что уже изучил их и теперь хочет побывать в европейских. Его слова приводит официальный сайт команды. 

Я не скучаю по России, потому что много лет прожил там. Я родился в 600 км от Москвы, в небольшом городе. Я не скучаю по России, потому что я жил во всех прекрасных городах страны, — сказал Кокорин.

В текущем сезоне итальянской Серии А Кокорин не вышел на поле ни в одном из трёх матчей. В прошлом сезоне он принял участие в семи играх и не отметился результативными действиями.

1 июля жена Кокорина Дарья Валитова обвинила футболиста в предательстве и отписалась от него в Instagram. Какой поступок совершил нападающий «Фиорентины», она объяснять не стала, только поделилась с подписчиками эмоциями.

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