Нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» 30-летний Александр Кокорин признался, что не скучает по России, так как жил во всех прекрасных городах страны. Форвард отметил, что уже изучил их и теперь хочет побывать в европейских. Его слова приводит официальный сайт команды.

Я не скучаю по России, потому что много лет прожил там. Я родился в 600 км от Москвы, в небольшом городе. Я не скучаю по России, потому что я жил во всех прекрасных городах страны, — сказал Кокорин.

В текущем сезоне итальянской Серии А Кокорин не вышел на поле ни в одном из трёх матчей. В прошлом сезоне он принял участие в семи играх и не отметился результативными действиями.

1 июля жена Кокорина Дарья Валитова обвинила футболиста в предательстве и отписалась от него в Instagram. Какой поступок совершил нападающий «Фиорентины», она объяснять не стала, только поделилась с подписчиками эмоциями.