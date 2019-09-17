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Сын российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова Мартин ушёл из академии «Барселоны», в которой он занимался с марта текущего года.

По данным портала «Чемпионат», сын артиста теперь будет тренироваться в московском ЦСКА. Ранее News.ru писал о том, что сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик...