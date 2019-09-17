https://static.news.ru/photo/4602def8-d916-11e9-8e6d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению Александр Кокорин подписал новый контракт с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург).
У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», Кокорин буквально вчера заключил контракт с «Зенитом». Скорее всего, сыграет до зимы. Все остальные вопросы к клубам, — приводит слова адвоката футболистов Юрия Падалко «Чемпионат».
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области, писал News.ru.