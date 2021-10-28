Кокорин перестал быть нужен «Фиорентине»

Российский нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» зимой. Об этом сообщается на сайте Fiorentina.it.

Итальянский клуб заинтересован в том, чтобы отдать 30-летнего россиянина в аренду, так как больше не верит в его способности стать даже запасным игроком клуба. Отмечается, что у Кокорина нет проблем с отношением к делу, но есть частые травмы, которые не позволяют ему конкурировать за место в составе.

В текущем сезоне Кокорин трижды вышел на поле в составе «Фиорентины» и не совершил ни одного результативного действия. Почти за год в составе клуба россиянин не забил ни одного мяча.

9 сентября Кокорин признался, что не скучает по России.