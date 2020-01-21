https://static.news.ru/photo/c0864cd6-3c22-11ea-8742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин проведёт остаток текущего сезона Российской премьер-лиги в «Сочи».

28-летний форвард перешёл к сочинцам на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона 2019/20. Детали соглашения не разглашаются, сообщает пресс-служба команды на своей странице в Twitter.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 21 января 2020 г.

По итогам первой половины чемпионата России «Сочи» занимает последнее место с 15 очками. Петербургский «Зенит» перед стартом второго круга Российской премьер-лиги лидирует. В активе коллектива 45 очков.

17 сентября 2019 года Александр Кокорин был освобождён по условно-досрочно освободились из колонии, но «сине-бело-голубые» не стали заявлять игрока на первую часть текущего сезона. Футболиста осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов поддерживает расширение Российской премьер-лиги до 18 клубов, ранее писал NEWS.ru.