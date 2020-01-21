По итогам первой половины чемпионата России «Сочи» занимает последнее место с 15 очками. Петербургский «Зенит» перед стартом второго круга Российской премьер-лиги лидирует. В активе коллектива 45 очков.
17 сентября 2019 года Александр Кокорин был освобождён по условно-досрочно освободились из колонии, но «сине-бело-голубые» не стали заявлять игрока на первую часть текущего сезона. Футболиста осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».
Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов поддерживает расширение Российской премьер-лиги до 18 клубов, ранее писал NEWS.ru.