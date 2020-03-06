https://static.news.ru/photo/166c1bd2-ec67-11e9-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, вернувшийся в футбол после ареста в октябре 2018 года, заявил, что эта ситуация с заключением его сильно изменила. Он стал серьёзнее относиться к жизни.

Когда я разлучился с семьёй, понял, как близкие для меня важны. Я все вещи эти знал, но когда такое в жизни происходит, начинаешь больше это ценить, — признался спортсмен в разговоре со Sport24.

По его словам, он не рассчитывал, что близкие ему помогут, он хотел только моральной поддержки. Возлюбленная Кокорина Дарья Валитова и их общий сын старались быть на его стороне. Они верили в него и не дали опустить руки. Сейчас они живут вместе. Пара мечтает отдать мальчика в футбол, так как у него для этого есть задатки.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Футболисты вышли на свободу 17 сентября, писал NEWS.ru.