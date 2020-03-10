https://static.news.ru/photo/6940db9a-62fa-11ea-8e3d-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он не хочет возвращаться в петербургский «Зенит».

Как передают «Невские новости», Кокорин обвинил журналистов в том, что те исказили его заявления, прозвучавшие в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава», с целью раздуть скандал и создать конфликт вокруг персоны футболиста. Форвард призвал своих поклонников не верить непроверенной информации.

Ранее в интервью Савину Кокорин поделился подробностями своей аренды в «Сочи» и рассказал о своей жизни в последнее время.

Александр Кокорин 17 сентября 2019 года условно-досрочно освободился из колонии, где футболист отбыл срок за устроенный годом ранее пьяный дебош. В этот же день футболист заключил новый контракт с «Зенитом». В январе клуб из Санкт-Петербурга отправил форварда в аренду в «Сочи». Кокорин отказался от перехода, за что был переведён в состав «Зенита-2». Однако затем все стороны конфликта пришли к согласию. 1 марта нападающий впервые сыграл за «Сочи» в официальном матче и отличился забитым мячом, сообщал NEWS.ru.