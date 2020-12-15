Кокорин не сможет помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/2d66bf2a-3eca-11eb-8a07-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: fcsm_official/vk.com

Нападающий Александр Кокорин пропустит матч 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» из-за травмы.

Как сообщает Championat.com со ссылкой на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, Кокорин пропустит из-за травмы третий матч подряд. Футболист не выходил на поле в шести стартовых встречах нынешнего первенства.

В текущем чемпионате Кокорин отыграл восемь матчей, забив два гола. Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года на правах свободного агента. Перед этим он представлял «Сочи».

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» находятся на второй позиции с отставанием на 3 балла.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянская «Фиорентина» рассматривает возможность приглашения в команду Александра Кокорина.

Так, «Фиорентина» планирует усилить линию атаки. Клуб может выкупить Кокорина уже в январе 2021 года. Нападающего оценивают в €6 млн.